사회 [포토] ‘사과문 전달’ 배재고 주장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/06/20260706801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-06 16:01 입력 2026-07-06 16:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 광주제일고에 사과문 전달하는 배재고 주장5·18민주화운동 조롱성 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 야구부 학생주장이 6일 광주제일고를 방문해 야구부 주장에게 사과문을 전달하고 있다. 2026.7.6 뉴스1 이미지 확대 광주제일고에 자필 사과문 전달하는 배재고 야구부원5·18민주화운동 조롱성 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 야구부원(왼쪽)과 학생주장이 6일 광주제일고를 방문해 사과문을 전달하고 있다. 2026.7.6 뉴스1 이미지 확대 ‘5·18 조롱’ 사과하는 배재고 교장배재고 교장이 6일 광주제일고를 방문, 5·18민주화운동 조롱성 응원 논란과 관련해 사과문을 낭독하고 있다. 2026.7.6 뉴스1 이미지 확대 고개 숙인 배재고 교장배재고 교장이 6일 광주제일고를 방문, 5·18민주화운동 조롱성 응원 논란과 관련해 고개 숙여 사과를 하고 있다. 2026.7.6 뉴스1 이미지 확대 눈물 보인 배재고 교장배재고 교장이 6일 광주제일고를 방문, 5·18민주화운동 조롱성 응원 논란과 관련해 사과문을 낭독하며 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.6 뉴스1 5·18민주화운동 조롱성 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 야구부 학생주장이 6일 광주제일고를 방문해 야구부 주장에게 사과문을 전달하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울 배재고 야구부가 논란이 된 이유는? 5·18민주화운동 조롱성 응원 경기 중 부정행위