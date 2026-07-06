[포토] ‘사과문 전달’ 배재고 주장

1 / 5 이미지 확대 광주제일고에 사과문 전달하는 배재고 주장 5·18민주화운동 조롱성 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 야구부 학생주장이 6일 광주제일고를 방문해 야구부 주장에게 사과문을 전달하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 광주제일고에 자필 사과문 전달하는 배재고 야구부원 5·18민주화운동 조롱성 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 야구부원(왼쪽)과 학생주장이 6일 광주제일고를 방문해 사과문을 전달하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 ‘5·18 조롱’ 사과하는 배재고 교장 배재고 교장이 6일 광주제일고를 방문, 5·18민주화운동 조롱성 응원 논란과 관련해 사과문을 낭독하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 고개 숙인 배재고 교장 배재고 교장이 6일 광주제일고를 방문, 5·18민주화운동 조롱성 응원 논란과 관련해 고개 숙여 사과를 하고 있다. 2026.7.6 뉴스1

이미지 확대 눈물 보인 배재고 교장배재고 교장이 6일 광주제일고를 방문, 5·18민주화운동 조롱성 응원 논란과 관련해 사과문을 낭독하며 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.6 뉴스1

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5·18민주화운동 조롱성 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 야구부 학생주장이 6일 광주제일고를 방문해 야구부 주장에게 사과문을 전달하고 있다.온라인뉴스부