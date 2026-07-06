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서울 청계천에서 ‘강원’ 느끼는 외국인들

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-07-06 00:22
입력 2026-07-06 00:22
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서울 청계천에서 ‘강원’ 느끼는 외국인들
서울 청계천에서 ‘강원’ 느끼는 외국인들 5일 서울 중구 청계천 하이커 그라운드 야외 앞마당에서 열린 ‘2026 강원 글로벌 웰니스 페스타’를 찾은 외국인 관광객들이 명상 도구인 싱잉볼을 체험하고 있다.
도준석 전문기자


5일 서울 중구 청계천 하이커 그라운드 야외 앞마당에서 열린 ‘2026 강원 글로벌 웰니스 페스타’를 찾은 외국인 관광객들이 명상 도구인 싱잉볼을 체험하고 있다.

도준석 전문기자
2026-07-06 12면
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