사회 서울 청계천에서 ‘강원’ 느끼는 외국인들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/06/20260706012004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-06 00:22 입력 2026-07-06 00:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울 청계천에서 ‘강원’ 느끼는 외국인들 5일 서울 중구 청계천 하이커 그라운드 야외 앞마당에서 열린 ‘2026 강원 글로벌 웰니스 페스타’를 찾은 외국인 관광객들이 명상 도구인 싱잉볼을 체험하고 있다.도준석 전문기자 5일 서울 중구 청계천 하이커 그라운드 야외 앞마당에서 열린 ‘2026 강원 글로벌 웰니스 페스타’를 찾은 외국인 관광객들이 명상 도구인 싱잉볼을 체험하고 있다. 도준석 전문기자 2026-07-06 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 강원 글로벌 웰니스 페스타는 어디에서 열렸는가? 청계천 하이커 그라운드 강원도 일대