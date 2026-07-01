한국마사회, 기관 최초 ‘노사관계우수기업 인증’ 획득

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국마사회가 한국경영인증원이 시행하는 ‘노사관계우수기업 인증’을 기관 최초로 획득했다고 1일 밝혔다. 이 인증은 노사 간 상호존중과 신뢰를 바탕으로 상생·협력의 관계를 형성한 기관을 공인하는 제도다. 노사대표자 리더십, 성숙도, 성과 등을 종합 평가해 부여된다.이번 평가에서 한국마사회는 노사관계 성숙도 부문에서 86.5점을 기록, 업계 평균(82.0점)을 크게 웃돌았다. 특히 협력, 신뢰, 소통, 참여 등 4개 전 항목에서 고르게 높은 점수를 받으며 첫 도전 만에 인증을 받아냈다.한국경영인증원은 마사회가 대내외 현안 속에서도 노사 연대를 이어온 점과 ‘노사공동대책위원회’ 직제화 및 ‘노사공동 미래위원회’ 발족 등 상시적 거버넌스를 구축해 선진적 모범사례를 보여줬다고 평가했다.우희종 한국마사회장은 “대내외 경영 현안 속에서도 노사가 신뢰를 바탕으로 힘을 모은 결과”라며 “이번 인증을 계기로 소통과 참여의 폭을 넓혀 노사가 함께 미래를 준비하는 동반자로 성장해 나가겠다”고 전했다.박영주 기자