세줄 요약
- 전북경찰청, 배우 김응수 홍보대사 위촉
- 2년간 마약·보이스피싱 등 치안 홍보
- 첫 활동으로 청년층 마약 근절 영상 촬영
김응수 배우가 전북 지역 치안 파트너로 활동한다.
전북경찰청은 1일 김응수 배우를 전북경찰청 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.
경찰은 김 배우의 대중적 인기와 특유의 ‘호탕하고 친근한’ 매력이 도민의 일상을 든든하게 지키는 전북경찰의 지향점과 부합한다고 판단했다.
김 배우는 앞으로 2년간 전북경찰의 주요 치안 정책을 효과적으로 전달하고 홍보하는 역할을 맡게 된다.
그는 마약류 범죄 근절, 보이스피싱 예방, 노쇼 사기 예방, 청소년 도박 예방, 교통안전 문화 조성 등 도민 체감 안전과 직결된 치안 과제에 대한 적극적인 홍보 활동을 전개할 예정이다.
이날 위촉식 후 김 배우는 첫 공식 활동으로 ‘마약 근절’ 영상을 촬영했다.
영상은 30대 이하 청년층의 마약류 범죄에 대한 경각심을 높이고 올바른 예방 문화 형성을 위해 제작됐다.
김 배우는 “전북경찰청 홍보대사로 위촉돼 뜻깊고 감사드린다”며 “대중에게 받은 큰 사랑에 보답하는 마음으로, 전북도민들이 평온하고 행복한 일상을 누리실 수 있도록 홍보대사로서 적극 힘을 보태겠다”고 소감을 밝혔다.
이재영 전북경찰청장은 “특유의 카리스마와 친숙함으로 전 세대에 걸쳐 두터운 사랑을 받는 김응수 배우를 전북경찰의 든든한 치안 파트너로 함께해 무척 기쁘다”며 “도민들의 범죄 피해 예방에 큰 힘이 되길 기대하고 앞으로도 홍보대사와 함께 주요 치안 정책을 효과적으로 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
설정욱 기자
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