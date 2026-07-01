세줄 요약 전북경찰청, 배우 김응수 홍보대사 위촉

2년간 마약·보이스피싱 등 치안 홍보

첫 활동으로 청년층 마약 근절 영상 촬영

이미지 확대 전북경찰청 홍보대사 위촉식. 전북경찰청 제공

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김응수 배우가 전북 지역 치안 파트너로 활동한다.전북경찰청은 1일 김응수 배우를 전북경찰청 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.경찰은 김 배우의 대중적 인기와 특유의 ‘호탕하고 친근한’ 매력이 도민의 일상을 든든하게 지키는 전북경찰의 지향점과 부합한다고 판단했다.김 배우는 앞으로 2년간 전북경찰의 주요 치안 정책을 효과적으로 전달하고 홍보하는 역할을 맡게 된다.그는 마약류 범죄 근절, 보이스피싱 예방, 노쇼 사기 예방, 청소년 도박 예방, 교통안전 문화 조성 등 도민 체감 안전과 직결된 치안 과제에 대한 적극적인 홍보 활동을 전개할 예정이다.이날 위촉식 후 김 배우는 첫 공식 활동으로 ‘마약 근절’ 영상을 촬영했다.영상은 30대 이하 청년층의 마약류 범죄에 대한 경각심을 높이고 올바른 예방 문화 형성을 위해 제작됐다.김 배우는 “전북경찰청 홍보대사로 위촉돼 뜻깊고 감사드린다”며 “대중에게 받은 큰 사랑에 보답하는 마음으로, 전북도민들이 평온하고 행복한 일상을 누리실 수 있도록 홍보대사로서 적극 힘을 보태겠다”고 소감을 밝혔다.이재영 전북경찰청장은 “특유의 카리스마와 친숙함으로 전 세대에 걸쳐 두터운 사랑을 받는 김응수 배우를 전북경찰의 든든한 치안 파트너로 함께해 무척 기쁘다”며 “도민들의 범죄 피해 예방에 큰 힘이 되길 기대하고 앞으로도 홍보대사와 함께 주요 치안 정책을 효과적으로 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.설정욱 기자