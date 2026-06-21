충남 보령 해상서 여객선 기관고장…해경, 승선원 35명 전원 구조

세줄 요약 녹도 인근 해상 여객선 기관 고장 발생

승객 31명·선원 4명 등 35명 전원 구조

임시 조치 뒤 대천항 이동, 경위 조사 예정

이미지 확대 21일 오후 3시 15분쯤 충남 보령시 해상에서 기관 고장으로 멈춰선 여객선 A호. 보령해양경찰서 제공

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충남 보령 해상에서 35명이 탑승한 여객선이 기관 고장으로 멈춰 섰으나 해양경찰이 전원 구조했다.21일 보령해양경찰서에 따르면 이날 오후 3시 15분쯤 충남 보령시 녹도 인근 해상에서 여객선 A호(150t)가 기관 고장으로 멈췄다는 신고가 접수됐다.A호는 대천항으로 향하던 중으로, 승객 31명과 선원 4명 등 35명이 타고 있었다.해경은 함정 등을 현장으로 보내 35명을 모두 구조했다. 구조된 승선원은 모두 구명조끼를 착용하고 있었다.A호는 임시 조치 후 자력으로 대천항으로 이동 중이다. 해경은 A호가 입항하면 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.정철욱 기자