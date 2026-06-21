“전남광주특별시 문화기관장, 시민이 결정”

민형배 인수위, 문화재단 혁신 경영·대표 선임 공론장 25일 개최

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 특별시 현안에 대해 설명하고 있다. 전남광주대전환기획위 제공

세줄 요약 문화기관장 선임 방식 시민 공론장 개최

통합특별시 문화재단 운영 방향 숙의

정책 권고안 마련 뒤 혁신안 반영

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전남광주통합특별시의 문화기관장 선임과 혁신 경영안을 설계하기 위한 시민 공론장이 열린다.전남광주대전환기획위원회 문화관광위원회는 오는 25일 오전 9시30분 나주빛가람복합문화센터 1층 세미나실에서 ‘하나되는 문화재단, 시민이 결정합니다’를 주제로 시민공론장을 연다고 21일 밝혔다.이는 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 시민주권 철학을 문화행정에 적용하는 첫 번째 시도다. 통합특별시 출범 이후 문화재단 조직 운영과 기관장 선임 방식 등을 특별시장이 일방적으로 결정하지 않고 ‘시민에게 묻고 함께 만들어 가기 위한’ 논의의 장이다.이날 공론장에서는 그동안 행정이 주도하던 문화정책을 시민의 신뢰와 참여를 통한 시민주권 방식으로 바꾸기 위해 ▲시민참여를 통한 문화기관장 선임 방식 ▲통합특별시 문화기관 운영 방향 등을 집중 논의하게 된다.공론장은 시민, 예술인, 문화활동가, 시‧도 공무원, 문화기관 관계자 등 누구나 참석할 수 있으며 온라인 구글폼(https://forms.gle/eTCrLZr4JJ1up9jt8)을 통해 사전신청을 받는다. 참석자들은 이날 소그룹 토론과 전체 숙의 과정을 거쳐 정책 권고안을 만들고, 이 내용은 문화기관 혁신 정책에 반영될 예정이다.황풍년 문화관광위원장은 “통합특별시는 단순히 행정구역을 합치는 데서 그치지 않고 시민이 주인이 되는 새로운 민주주의를 만드는 과정”이라며 “문화기관 역시 시민의 뜻으로 운영되는 구조를 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.광주 홍행기 기자