부산서 70대 운전하던 승용차 보행자 덮쳐 2명 사망

세줄 요약 부산 대연동 도로서 승용차 인도 돌진

보행자 2명 사망, 2명 부상 발생

경찰, 운전자·목격자 상대로 경위 조사

이미지 확대 21일 오후 1시쯤 부산 남구 대연동 한 도로에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 인도 위 보행자를 충격한 뒤 지하철 환풍구 구조물을 들이받고 멈춰서있다. 이 사고로 보행자 1명이 사망했으며, 1명이 중상, 2명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다. 부산소방재난본부 제공

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부산에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 인도에 있던 보행자를 치어 2명이 사망하고, 2명이 다쳤다.21일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오후 1시 8분쯤 부산 남구 대연동 한 도로에서 A씨가 몰던 승용차가 인도를 걷던 보행자 2명을 들이받은 뒤 지하철 환풍구 구조물을 들이받고 멈췄다.이 사고로 차에 치인 40대 여성 1명이 숨졌다. 70대 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐지만, 결국 숨을 거뒀다. 승용차에 직접 부딪히지 않은 10대 여성 1명과 20대 여성 1명도 각각 다리와 머리를 다쳐 병원으로 이송됐다.사고 직후 이 승용차 보닛에서 불이 나 출동한 119 소방대가 진화하기도 했다.운전자 A씨는 발목에 찰과상을 입은 것으로 전해졌다.경찰은 내리막을 내려오던 승용차가 인도로 돌진한 것으로 보고 운전자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.부산 정철욱 기자