[포토] ‘더위야 물렀거라’

1 / 6 이미지 확대 연일 무더위가 이어지고 있는 17일 경기 수원시 팔달구 인계동에서 한 시민이 손선풍기와 얼음이 들어있는 음료컵을 머리에 올리며 더위를 식히고 있다. 이날 대구를 포함한 영남 일부 지역에는 올해 첫 폭염주의보가 발령됐다. 2026.06.17.

뉴시스

이미지 확대 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도를 웃도는 무더운 날씨를 보인 17일 경기 화성시 병점구 병점복합타운 인근에서 바닥분수가 시원한 물줄기를 뿜어내며 가동되고 있다. 2026.6.17

뉴스1

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 17일 부산시민공원을 찾은 시민들이 나무 그늘 아래 평상에서 휴식을 취하며 더위를 피하고 있다. 2026.6.17

연합뉴스

이미지 확대 경북 경산에 폭염 주의보가 내려질 것으로 발표된 17일 경산중 운동장에서 학생들이 체육 시간 후 세수를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.17

연합뉴스

이미지 확대 경북 경산에 폭염 주의보가 내려질 것으로 발표된 17일 경산중 운동장에서 학생들이 체육 시간 후 세수를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.17

연합뉴스

이미지 확대 6월부터 본격 가동에 들어간 부산시민공원 쿨링포그(Cooling Fog) 시설에서 17일 시민들이 물안개가 뿜어져 나오는 산책로를 걸으며 더위를 식히고 있다. 2026.6.17

연합뉴스

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연일 무더위가 이어지고 있는 17일 경기 수원시 팔달구 인계동에서 한 시민이 손선풍기와 얼음이 들어있는 음료컵을 머리에 올리며 더위를 식히고 있다.이날 대구를 포함한 영남 일부 지역에는 올해 첫 폭염주의보가 발령됐다.온라인뉴스부