사회 부산은 벌써 서핑 중 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/16/20260616010010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-15 23:36 입력 2026-06-15 23:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 부산은 벌써 서핑 중 전국적으로 무더운 날씨를 보인 15일 부산 해운대구 송정해수욕장에서 시민들이 서핑을 즐기고 있다.부산 뉴시스 전국적으로 무더운 날씨를 보인 15일 부산 해운대구 송정해수욕장에서 시민들이 서핑을 즐기고 있다. 부산 뉴시스 2026-06-16 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 날씨 상황은? 무더운 날씨 선선한 날씨