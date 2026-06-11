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‘해피소’서 무더위 피하세요

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-11 00:52
입력 2026-06-11 00:52
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‘해피소’서 무더위 피하세요
‘해피소’서 무더위 피하세요 서울시 관계자들이 10일 종로구 광화문광장에서 더위 대피시설인 ‘해피소’를 설치하고 있다. 에어돔 형태의 해피소 내부에는 에어컨, 송풍기, 의자, 테이블 등이 설치돼 시민들이 휴식을 취할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다.
이지훈 기자

‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 학마루공원 시설개선공사 준공 소식 전해
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thumbnail - ‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 학마루공원 시설개선공사 준공 소식 전해

서울시 관계자들이 10일 종로구 광화문광장에서 더위 대피시설인 ‘해피소’를 설치하고 있다. 에어돔 형태의 해피소 내부에는 에어컨, 송풍기, 의자, 테이블 등이 설치돼 시민들이 휴식을 취할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다.

이지훈 기자
2026-06-11 12면
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