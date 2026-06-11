이미지 확대 ‘해피소’서 무더위 피하세요 서울시 관계자들이 10일 종로구 광화문광장에서 더위 대피시설인 ‘해피소’를 설치하고 있다. 에어돔 형태의 해피소 내부에는 에어컨, 송풍기, 의자, 테이블 등이 설치돼 시민들이 휴식을 취할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다.

이지훈 기자

2026-06-11 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시 관계자들이 10일 종로구 광화문광장에서 더위 대피시설인 ‘해피소’를 설치하고 있다. 에어돔 형태의 해피소 내부에는 에어컨, 송풍기, 의자, 테이블 등이 설치돼 시민들이 휴식을 취할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다.이지훈 기자