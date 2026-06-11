사회 ‘해피소’서 무더위 피하세요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/11/20260611012004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-11 00:52 입력 2026-06-11 00:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 ‘해피소’서 무더위 피하세요 서울시 관계자들이 10일 종로구 광화문광장에서 더위 대피시설인 ‘해피소’를 설치하고 있다. 에어돔 형태의 해피소 내부에는 에어컨, 송풍기, 의자, 테이블 등이 설치돼 시민들이 휴식을 취할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다.이지훈 기자 ‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 학마루공원 시설개선공사 준공 소식 전해 서울시의회 바로가기 서울시 관계자들이 10일 종로구 광화문광장에서 더위 대피시설인 ‘해피소’를 설치하고 있다. 에어돔 형태의 해피소 내부에는 에어컨, 송풍기, 의자, 테이블 등이 설치돼 시민들이 휴식을 취할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다. 이지훈 기자 2026-06-11 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지