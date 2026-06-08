[포토] ‘재선거 요구’ 잠실 개표소 봉쇄 시위

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세줄 요약 잠실 개표소 봉쇄 시위 나흘째 지속

참가자 급감, 재선거·부정선거 갈등

경찰 기동대 배치, 돌발 상황 관리

1 / 6 이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 8일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 2026.6.8

연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 8일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 인근 티켓박스에 재선거를 요구하는 메시지가 붙어 있다. 2026.6.8

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이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 8일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 2026.6.8

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이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 8일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 2026.6.8

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이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 시위 참가자들이 지난 7일 밤 서울 송파구 개표소였던 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에 모여 있다. 2026.6.8

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이미지 확대 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장이 8일 6?3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 선관위 간부들의 직무유기 혐의 사건 고발인 조사를 받기 위해 서울 강동구 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대로 들어서고 있다. 2026.6.8

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 8일 나흘 차에 들어갔다.연합뉴스 취재를 종합하면 이날 오전 9시 30분 현재 개표소인 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에는 경찰 비공식 추산 950여 명이 재선거를 요구하며 시위 중이다. 이는 자정쯤(8000여 명)보다 큰 폭으로 줄어든 규모다.이들은 투표함 반출을 막겠다며 경기장 출입구 10곳을 봉쇄하고 있으나 전날보다 구호 소리는 작아진 상태다.서울시 실시간 도시 데이터에 따르면 같은 시각 올림픽공원 내 실시간 인구는 8000∼8500명으로, 60대 이상(23.90%)이 가장 많았다.생활 인구를 감안해야 하지만, 주말 내내 20대가 30% 안팎으로 최다 연령층이었던 점을 고려하면 시위 참가자 상당수가 주말이 지나면서 학교와 직장에 복귀한 것으로 보인다.시위 참가자 규모와 연령 구성이 변하며 시위 양상도 달라졌다.주말 동안 기성 정치세력을 배제하자며 ‘재선거’로 통일했던 구호는 강성보수 단체가 주장하는 ‘부정선거’ 등으로 양분되며 노선 갈등이 빚어지고 있다.“재선거만 외쳐달라”, “태극기만 흔들어달라”고 적힌 시위 벽보에는 굵은 펜으로 “부정선거 구호 가능”, “성조기 가능” 등의 문구가 덧씌워진 상태다.부정선거를 주장하는 참가자가 ‘재선거’만 외쳐야 한다는 참가자를 강성진보 ‘한국대학생진보연합’(대진연)으로 몰아세우며 크고 작은 언쟁도 일고 있다.한국사 강사 출신 유튜버 전한길(56·본명 전유관)씨가 부정선거를 주장하는 피켓을 들고 현장 곳곳을 돌아다니며 참가자들을 독려하는 모습도 보였다.경찰은 현재 기동대 350명가량을 현장에 배치한 것으로 전해졌다.일부 참가자는 경찰이 개표소인 핸드볼경기장 도면을 든 모습을 목격했다며 강제 해산 조치가 이뤄지는 게 아니냐며 술렁이고 있다.다만 경찰은 현재 돌발 상황 관리에 집중하고 있다는 입장이다.온라인뉴스부