더러우니까 흉몽? 반전…“‘이 꿈’ 꾸고 복권 1등 당첨됐습니다”

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세줄 요약 변기 똥 꿈 뒤 스피또1000 1등 당첨

경남 거제 복권점서 5억원 행운 확인

선행 믿음과 대출 상환 계획 전해짐

이미지 확대 화장실 변기 관련 이미지. 아이클릭아트

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변기에 가득 찬 똥이 넘쳐 온몸에 튀는 꿈을 꾼 뒤 복권 1등에 당첨됐다는 사연이 전해져 눈길을 끈다.2일 복권 수탁사업자 동행복권이 홈페이지에 올린 ‘스피또1000 106회차 1등 당첨자’ 인터뷰에 따르면 당첨자 A씨는 경남 거제시 거제대로의 한 복권 판매점에서 구매한 스피또1000으로 1등에 당첨됐다. 당첨금은 5억원이다.A씨는 지인에게 선물 받은 스피또1000이 소액 당첨된 일을 계기로 한 달에 한두 번 정도 스피또1000을 구매해 왔으며, 평소에는 당첨된 복권을 교환하는 방식으로 5000원 정도씩 구매했다고 한다.A씨는 “며칠 전 잠을 자던 중 꿈속에서 화장실에 갔는데, 변기에 가득 찬 똥이 넘쳐 온몸에 튀었다”며 “너무 선명하게 기억에 남아 왠지 좋은 꿈일 것 같다는 느낌이 들었다”고 회상했다.이어 “다음 날 아침 로또를 구매하려다가 문득 얼마 전에 사놓은 스피또가 생각났다”며 “바로 스크래치를 긁어 당첨 여부를 확인했는데 놀랍게도 1등 당첨이 나왔다”고 설명했다.A씨는 “평소 다른 사람들에게 베풀고 작은 선행을 실천하면 언젠가 나에게 좋은 일로 돌아올 것이라고 믿으며 살아왔다”며 “정말 이렇게 큰 행운이 찾아와 감사하고 행복하다”고 전했다.당첨금 사용 계획에 대해서는 “대출금을 상환하고 생활에 보태 쓰려고 한다”고 덧붙였다.스피또1000은 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 중 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 1000원이며 1등 당첨금은 5억원이다.하승연 기자