가축사료 건초도 소포장 시대…사각압축포장 기술 개발

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크고 무거워 운반·보관 어려운 원형 베일의 단점 보완

25㎏ 단위 소포장, 압축밀도 두배 높아 저장,운반 쉬워

이미지 확대 기존 둥근 형태의 가축사료용 건초와 새로 개발된 사각 압축 건초. 농진청 제공

세줄 요약 열풍 건초 사각압축포장 기술 개발

20㎏ 내외 소포장 압축·밀봉 적용

운반·급여 편의와 저장성 개선

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크고 무거운 가축사료용 건초를 소포장으로 개선해 쉽게 운반하고 보관할 수 있는 기술이 개발됐다.2일 농촌진흥청에 따르면 열풍 건초의 유통과 저장성을 개선한 ‘사각압축포장 기술’을 개발했다.국립축산과학원은 사각 압축포장 장비를 활용해 열풍 건초를 20㎏ 내외 소포장 형태로 압축·밀봉할 수 있도록 했다.사각 압축 건초는 기존 원형 베일보다 무게와 부피를 줄여 운반과 급여가 쉽다. 압축 공정과 이물질 제거 공정을 함께 적용해 품질도 균일하다. 압축 밀도를 두 배 수준까지 높여 저장·운반·효율을 개선했다.특히, 밀봉 소포장 형태라 여름철 장기 보관이 쉽고 축산 현장에서 손쉽게 운반·급여할 수 있다.그동안 국산 열풍 건초는 무게 250㎏ 내외의 원형 베일 형태로 유통돼 소규모 농가나 승마장 등에서는 별도 장비가 없으면 취급하기 어려운 문제점을 안고 있었다. 또 개봉 후 장기간 보관 시 수분이 다시 스며들어 품질 저하가 나타난다.전주 임송학 기자