사회 [포토] ‘눈이 즐거운’ 제과 작품들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/22/20260522800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-22 15:02 입력 2026-05-22 15:02 1/ 7 이미지 확대 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에 출품작들이 진열돼 있다. 2026.5.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에서 참관객들이 제과 작품들을 살펴보고 있다. 2026.5.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에 작품들이 진열돼 있다. 2026.5.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에 출품작들이 진열돼 있다. 2026.5.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에 출품작들이 진열돼 있다. 2026.5.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에 출품작들이 진열돼 있다. 2026.5.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에 출품작들이 진열돼 있다. 2026.5.22 연합뉴스 22일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘2026 대한민국 국제요리＆제과 경연대회’에 출품작들이 진열돼 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 경연대회가 개최된 연도는 언제인가? 2026년 2022년