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[포토] ‘신속한 진압’… 항공기 화재 대응 훈련

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수정 2026-05-22 11:24
입력 2026-05-22 11:24
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인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다.



사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습.

온라인뉴스부
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