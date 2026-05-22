[포토] ‘신속한 진압’… 항공기 화재 대응 훈련

1 / 3 이미지 확대 인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다. 사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습. 2026.5.22

인천국제공항공사 제공

이미지 확대 인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다. 사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습. 2026.5.22

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인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다.사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습.온라인뉴스부