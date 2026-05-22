사회 [포토] ‘신속한 진압’… 항공기 화재 대응 훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/22/20260522800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-22 11:24 입력 2026-05-22 11:24 1/ 3 이미지 확대 인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다. 사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습. 2026.5.22 인천국제공항공사 제공 이미지 확대 인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다. 사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습. 2026.5.22 인천국제공항공사 제공 이미지 확대 인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다. 사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습. 2026.5.22 인천국제공항공사 제공 인천국제공항공사는 지난 21일 인천공항 인근 모형항공기 훈련장에서 영종소방서와 함께 보조배터리 화재를 가정한 ‘항공기 화재 대응 합동훈련’을 성공적으로 실시했다고 22일 밝혔다. 사진은 인천공항소방대 및 영종소방서 소속 대원들이 소방차 등을 동원해 화재진압훈련을 진행 중인 모습.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 인천국제공항공사가 실시한 합동훈련의 화재 가정 상황은? 보조배터리 화재 연료탱크 화재