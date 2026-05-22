서울경찰, ‘관계성 범죄 모니터링 지원단’ 위촉

이미지 확대 서울경찰청은 22일 ‘관계성 범죄 모니터링 지원단’ 위촉식을 열고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 서울경찰청 제공

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서울경찰청은 22일 서울 종로구 서울경찰청사에서 ‘관계성 범죄 모니터링 지원단’ 위촉식을 열고 여성청소년·수사·복지 등 관련 분야에서 전문성을 쌓은 퇴직공무원 8명에게 위촉장을 수여했다.관계성 범죄 모니터링 지원단은 인사혁신처 2026년 ‘퇴직공무원 노하우 플러스’ 사업 공모에 선정돼 추진된 사업으로, 관계성 범죄 피해자 보호·지원 사각지대를 해소하는 데 중점을 둔다.지원단은 경찰공무원 7명과 일반직공무원 1명 등 총 8명으로 구성돼 다음 달 8일부터 6개월간 관계성 범죄 피해자를 대상으로 안전 여부 확인 모니터링, 보호·지원 연계, 고위험 가정방문 등의 활동을 한다.관계성 범죄 신고가 매년 증가하면서 경찰에서는 사후관리 등 이를 보완할 필요성이 제기됐다. 이에 서울경찰청은 퇴직경찰관과 퇴직공무원을 선발해 지원단을 구성하고, ▲관계성 범죄 B등급 대상자 모니터링 ▲관계성 범죄 피해자 경제·심리·의료 등 보호·지원 연계 ▲재가 장애인·학대 피해 아동·1인 가구 등 고위험 가구 경찰·지자체 합동 방문 등을 수행하기로 했다.신융아 기자