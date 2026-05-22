과수화상병 발생 농가 충북에 집중..전국 16농가 중 13곳

세줄 요약 충북 과수화상병 확산, 전국 발생의 대부분 차지

청주·충주·음성 중심 확진, 발생 면적도 집중

도, 긴급 예찰·매몰·현장 진단실 가동

이미지 확대 농정당국이 과수화상병 방역활동을 벌이고 있다. 충북도 제공.

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충북 지역 과수화상병 발생 농가가 일주일 새 13곳으로 늘어났다.과수화상병은 치료제가 없는 데다 감염된 나무를 매몰해야 해 ‘과수구제역’으로 불린다.22일 충북도에 따르면 올해 들어 처음으로 지난 14일 충주 사과 농가에서 과수화상병이 발생한 이후 현재까지 도내 13농가가 확진 판정을 받았다.시군별로는 청주 9개 농가, 충주 3개 농가, 음성 1농가 등이다. 전날까지 감염이 확인된 전국 16개 농가 가운데 충북 발생 농가가 81.2%를 차지한다. 발생 면적은 전국 4.65㏊의 74.0%(3.45㏊)다.경기, 강원, 세종에서도 발생 농가가 나왔지만 이들 모두 각각 1곳이다.충북도는 발생 과원 현황 조사 및 인근 과원 긴급 정밀 예찰에 들어갔다. 발생 과원 긴급 방제 명령서 발급 및 매몰 작업도 추진 중이다. 도는 오는 7월 말까지 신속 진단이 가능한 과수화상병 현장 진단실도 운영한다.도는 자체 개발한 이중 진단 키트와 실시간 중합효소연쇄반응 장비를 투입해 정밀 진단을 신속하게 처리한다는 계획이다. 키트는 10분, 연쇄반응 장비는 90분이면 진단 결과가 나온다. 도는 두 개가 모두 양성 판정이 나오면 과수화상병 확진 판정을 내린다.과수화상병은 사과, 배 등에서 주로 발생한다. 잎과 꽃, 가지, 줄기, 과일 등이 불에 탄 것처럼 붉은 갈색 또는 검은색으로 변하며 말라 죽는다.1793년 미국에서 처음 보고됐고, 국내에선 2015년 경기 안성의 배 농장이 첫 사례다. 치료제는 아직 없으며 정확한 원인도 규명되지 않았다.발생 농가 매몰 여부는 감염된 나무 비율에 따라 결정된다. 감염된 나무 비율이 5% 미만이면 감염 나무 제거 또는 부분 폐원, 5%~10% 사이는 방역관 판단에 따라 전체 폐원 또는 부분 폐원 또는 감염 나무 제거, 10% 이상은 전체 폐원이다. 지난해까지는 5% 이상이면 전체 폐원 대상이었다. 매몰 기준 완화는 과수 산업 위축이 우려된다는 지적에 따른 것이다.충북 지역 과수화상병 피해 규모는 2022년 88농가 39.4㏊, 2023년 90농가 38.5㏊, 2024년 63농가 28㏊다. 지난해는 65개 농가 22.7㏊다.청주 남인우 기자