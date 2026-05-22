홍천군, 초등생 돌봄서비스…“어린이집 유휴공간 활용”

세줄 요약 교육발전특구 시범사업으로 초등생 돌봄 추진

학교 인근 어린이집 유휴공간 활용 운영

맞벌이 가정 돌봄 부담 완화 목표

이미지 확대 강원 홍천군청 전경. 홍천군 제공

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강원 홍천군은 교육발전특구 시범사업 중 하나로 초등생 돌봄 서비스를 추진한다고 22일 밝혔다.돌봄 서비스는 초등학교 인근에 있는 방울방울어린이집, 새롬어린이집, 무궁화어린이집, 행복한어린이집, 해맑은어린이집에서 이뤄진다.학기 중에는 방과 후부터 오후 7시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 7시까지 운영된다. 이용을 원하는 초등생과 보호자는 학교와 가까운 어린이집에 신청하면 된다.앞선 지난달 군은 군어린이집연합회와 돌봄 서비스 운영을 위한 협약을 맺었다.군은 지난해 7월 교육발전특구 시범지역으로 지정된 뒤 WIDE(Warm Care·Inspiring Education·Directed Growth·Enduring Settlement)를 주제로 한 사업을 펼치고 있다.군 관계자는 “어린이집 유휴 공간과 시간대를 활용해 아이들이 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 돕고, 맞벌이 가정의 돌봄 부담도 줄이겠다”고 말했다.홍천 김정호 기자