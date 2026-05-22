부산 디자인 혁신 이끌 ‘Busan-Good 디자이너’ 양성

세줄 요약 글로벌 디자인 교육 지원사업 참여자 모집

해외 교육·현장 체험으로 역량 강화

국제 공모전·페스티벌 지원 및 네트워킹

이미지 확대 글로벌 디자인 교육 지원사업 2025년 이탈리아 CIID 글로벌 디자인 워크숍 최종 수료식. 부산시 제공

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부산시와 부산디자인진흥원은 세계적인 디자인 교육기관과의 협력을 통해 글로벌 감각과 도시 혁신 역량을 갖춘 디자이너를 양성하고자 ‘글로벌 디자인 교육 지원사업’ 참여자를 6월 9일까지 모집한다고 22일 밝혔다.이번 사업은 해외 선진 디자인 교육과 현장 체험 기회를 제공해 지역 디자이너의 창의적 역량과 국제적 감각을 높이고, 부산 디자인산업의 경쟁력을 강화하기 위해 추진된다.사업은 글로벌 교육기관의 디자인 교육 프로그램 참가와 선진 디자인 벤치마킹, 맞춤형 역량 강화 교육, 국제 공모전 출품 지원 등으로 구성된다.참여 디자이너들은 세계적 디자인 교육기관의 프로그램과 국제 디자인 현장을 직접 경험하며 글로벌 디자인 트렌드와 도시혁신 사례를 폭넓게 학습할 수 있다.시와 부산디자인진흥원은 지난해 씨아이아이디(CIID), 알토대학교(Aalto University)와의 협업을 통해 지역 디자이너들의 글로벌 디자인 역량 강화 성과를 확인한 바 있다.이번에 선발된 디자이너에게는 해외 현지 워크숍과 국제 디자인 페스티벌 참관 등 다양한 글로벌 현장 체험 기회와 교육 지원 혜택이 제공된다.또 헬싱키 디자인위크와 코모 디자인 페스티벌 참관 기회를 제공하며, 교육 종료 후에는 성과 공유회를 통해 지역 산업계와 글로벌 디자인 트렌드를 공유하는 네트워킹 기회도 마련된다.부산 신정훈 기자