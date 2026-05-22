대한민국 1호 파크골프 실업팀 창단…천류 TEAM K-TIGER

세줄 요약 대한민국 1호 파크골프 실업팀 창단

천류 자회사 TEAM K-TIGER 출범

전국 상위 랭커 13명 선수단 구성

이미지 확대 대한민국 1호 파크골프 실업팀 ‘천류 TEAM K-TIGER’ 지난 19일 창단한 파크골프 전문선수단 TEAM K-TIGER

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

파크골프 열풍이 거센 가운데 대한민국 1호 파크골프 실업팀이 출범했다.부산 강서구 녹산산단 중소기업인 천류는 자회사 소속인 파크골프 전문선수단 TEAM K-TIGER를 창단했다고 22일 밝혔다.TEAM K-TIGER 창단 선수는 올해 밀양시장기 우승 등 화려한 파크골프 입상 경력을 지난 파크골프 전국 랭킹 1위인 이한웅 선수단장과 강호상·이학용·차화영 등 전국 상위 랭커 선수 13명으로 구성됐다.TEAM K-TIGER는 체계적인 훈련과 경기력 향상을 통해 파크골프의 스포츠 정신을 널리 알리는 홍보대사 역할을 수행할 예정이다.강봉열 천류 대표는 “TEAM K-TIGER 창단은 단순한 선수단 출범이 아니라, 한국식 파크골프 문화를 만들어가는 첫 출발점”이라며 “TEAM K-TIGER가 파크골프 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 주역이 되도록 후원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.천류는 낚시 및 레저 전문기업으로 36년간 낚싯대 제조 과정에서 축적한 탄소섬유 제조 기술 등을 바탕으로 탈착식 파크골프채 및 관련 장치에 대한 특허를 확보하고, 이를 기반으로 모듈형 파크골프채 양산에 들어갔다.천류는 향후 파크골프의 가족 스포츠화를 위해 유소년팀도 창단할 계획이다.부산 신정훈 기자