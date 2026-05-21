사회 [포토] ‘깨지고 찌그러진’ 스타벅스 텀블러·컵 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/21/20260521800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-21 16:01 입력 2026-05-21 15:57 1/ 7 이미지 확대 깨지고 부서진 스타벅스21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 스타벅스 코리아 규탄 기자회견에서 스타벅스 텀블러와 컵 등이 깨지고 찌그러진 채로 놓여있다. 2026.5.21 연합뉴스 이미지 확대 불타는 스타벅스 수건21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 광주.전남 시민단체의 스타벅스 규탄 기자회견에서 스타벅스 수건이 불에 타고 있다. 2026.5.21 연합뉴스 이미지 확대 “스타벅스 아웃”21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 기자회견에서 광주.전남 시민단체 관계자들이 5.18 ‘탱크데이’ 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하는 퍼포먼스를 펼치고 있다. 2026.5.21 연합뉴스 이미지 확대 이마트 앞 광주 시민사회 규탄행동21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 기자회견에서 광주.전남 시민단체 관계자들이 5.18 ‘탱크데이’ 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하고 있다. 2026.5.21 연합뉴스 이미지 확대 스타벅스 코리아.정용진 규탄하는 광주.전남 시민단체21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 기자회견에서 광주.전남 시민단체 관계자들이 5.18 ‘탱크데이’ 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하고 있다. 2026.5.21 연합뉴스 이미지 확대 광주.전남 시민사회, 스타벅스 코리아.정용진 규탄21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 기자회견에서 광주.전남 시민단체 관계자들이 5.18 ‘탱크데이’ 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하고 있다. 2026.5.21 연합뉴스 이미지 확대 스타벅스 코리아 규탄-신세계 회장 사퇴 촉구5공피해자단체연합회, 국가폭력피해범국민연대, 박종철기념사업회 등 단체 회원들이 21일 서울 종로구 스타벅스 광화문점 앞에서 스타벅스 코리아의 5.18 민주화운동기념일 ‘탱크 데이’ 프로모션을 문제 삼으며 정용진 신세계그룹 회장의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 2026.5.21 연합뉴스 21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 스타벅스 코리아 규탄 기자회견에서 스타벅스 텀블러와 컵 등이 깨지고 찌그러진 채로 놓여있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기자회견이 열린 장소는 어디인가요? 이마트 광주점 앞 스타벅스 매장 앞