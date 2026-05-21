울릉도 여객선 준공영제 추진……경북도, 다음 달 용역 착수

2028 울릉공항 개항 대비

이미지 확대 울릉도의 관문인 도동항 전경. 울릉군 제공

세줄 요약 울릉공항 개항 대비 여객선 준공영제 추진

다음 달 수요 전망·추진 방안 용역 착수

주민 교통 안정과 선사 부담 완화 검토

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울릉공항 2028년 개항에 대비해 울릉 주민의 핵심 교통수단인 여객선 운항의 안정성을 확보하기 위해 ‘여객선 준공영제’ 도입이 추진된다.경북도는 ‘울릉 여객선 수요 전망 및 준공영제 추진 방안 용역’을 다음 달 착수해 오는 12월까지 진행한다고 21일 밝혔다.도는 용역 결과를 바탕으로 울릉공항 개항 후 선사의 여객선 운영 부담을 완화하고 향상된 해상교통 서비스를 제공하기 위해 준공영제 도입을 적극 추진할 계획이다.도는 울릉공항이 개항하면 관광객 등 외지인의 여객선 이용이 줄어들 것으로 예상하고 있다.이에 따라 여객선 운항이 감소하면 울릉 주민들이 불편을 겪을 수밖에 없어 안정적인 여객선 운항을 확보하기 위해 준공영제 도입을 검토하기로 했다.도는 울릉 항로를 국가 보조항로로 지정받아 국비와 지방비로 여객선 운항 결손을 지급하는 방안을 검토할 방침이다.현재는 울릉군이 지방비로 선사에 운항 결손금을 지원하고 있다.또 지속적인 선사 경영 안정화를 위해 운항결손금 지원체계를 고정지원금 방식으로 전환하는 ‘울릉∼포항 공모선 고정지원금 산정기준 용역’을 추진하고 있다.경북도와 울릉군은 운항결손 지원, 동절기 운임지원 확대, 준공영제 도입 추진 등 단기 안정화 대책부터 중장기 제도 개선까지 단계별 정책을 추진해 울릉 해상교통의 공공성과 지속 가능성을 제고할 계획이다.황명석 경북도지사 권한대행은 “여객선의 운임지원 확대와 준공영제 도입은 울릉도의 지속 가능한 발전과 도서민 복지를 위한 최우선 과제”라며 “다가오는 하늘길 시대에도 해상교통이 경쟁력을 잃지 않고 지역경제에 상승효과를 낼 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.안동 김상화 기자