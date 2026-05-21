“병원가야 하는데 항공권 예매 별따기”… 결국 서명운동 나선 제주

대한항공·아시아나항공 기업결합 과정

제주 노선 슬롯, 저비용항공사로 재배분

항공편은 일일 216편으로 0.92% 줄었으나

전년 하계스케줄 대비 21만석 공급좌석 감소

항공업계 “예약률 98% 육박… 좌석난 심화”

병원 진료·생업·가족 방문 등 일상적 이동 불편

이미지 확대 제주도관광협회는 지난 13일부터 ‘제주 항공 좌석 부족 해소 및 접근성 개선을 위한 서명운동’을 본격 추진하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 최근 대한항공과 아시아나항공 기업결합 과정에서 제주 노선 슬롯(운항 횟수)이 저비용항공사(LCC) 중심으로 재배분되면서 좌석 부족 현상이 더욱 심화되고 있다는 지적이 나오고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 관광업계, 항공 좌석난 해소 서명운동 착수

유류할증료 급등·슬롯 재배분으로 체감 좌석 감소

도민 이동권 침해와 지역경제 위축 우려 확산

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치솟는 항공료와 좌석난 속에 제주 관광업계가 항공 접근성 개선을 위한 대규모 서명운동에 나섰다.단순한 관광 편의 차원을 넘어 제주도민의 이동권과 지역경제가 걸린 문제라는 점에서 정부 차원의 제도 개선 요구도 커지고 있다.제주도관광협회는 지난 13일부터 ‘제주 항공 좌석 부족 해소 및 접근성 개선을 위한 서명운동’을 본격 추진하고 있다고 21일 밝혔다.이번 서명운동은 협회가 지난 4월 국회 국토교통위원회와 공정거래위원회 등을 방문해 제주 노선 항공 좌석난의 심각성을 전달하고 대책 마련을 촉구한 데 이은 후속 대응이다. 협회는 온·오프라인 서명을 통해 국민 공감대를 확산시키고 정부와 국회를 상대로 제도 개선을 요구할 계획이다.대한항공 기준 5월 국내선 유류할증료는 3만 4000원으로, 한 달 전보다 4배 이상 급등했다. 더욱이 최근 대한항공과 아시아나항공 기업결합 과정에서 제주 노선 슬롯(운항 횟수)이 저비용항공사(LCC) 중심으로 재배분되면서 좌석 부족 현상이 더욱 심화됐다는 게 업계의 설명이다. 대형항공사(FSC)의 대형기 운항은 줄고 소형 항공기 중심 운항이 늘어나면서 실제 공급 좌석 수가 감소했다는 것이다.협회 관계자는 “하계 스케줄 기준 운항 편수는 큰 차이가 없지만 체감 좌석 공급은 크게 줄었다”며 “평균 탑승률이 사실상 만석 수준에 이르면서 도민과 관광객 모두 극심한 불편을 겪고 있다”고 밝혔다.실제 하계 스케줄(3월 29일~10월 24일) 기준 13개 슬롯이 저비용항공사(LCC)로 이전되면서 일일 운항편수는 지난해 218편에서 올해 216편으로 0.92% 감소하는 데 그쳤다. 그러나 일일 공급좌석은 4만 2421석에서 4만 1412석으로 2.38% 감소한 것으로 나타났다. 전년 하계 대비 21만석(2.38%)이 가량 줄어든 수치다. 이는 상대적으로 좌석 규모가 작은 저비용항공기 중심으로 운항이 재편된 영향으로 풀이된다.이로 인해 항공편 예약률이 연일 98% 안팎을 기록하며 사실상 만석 상황이 이어지고 있다. 급히 병원을 찾거나 경조사 등으로 육지를 오가야 하는 도민들조차 항공권을 구하지 못해 기본적인 이동권 침해를 호소하는 실정이다. 관광업계도 항공 접근성 악화와 유류할증료 인상이 겹치면서 관광 수요 감소와 지역경제 위축으로 이어질 수 있다며 우려를 나타내고 있다.협회는 최근 유관기관 및 단체와 대응회의, 이사회 등을 잇달아 열고 공동 대응 방안을 논의했다. 향후 민관 협력 체계를 바탕으로 항공 좌석 공급 확대를 위한 활동을 이어간다는 방침이다.서명 취지문에는 ▲항공 운항 편수 조속한 회복 및 확대 ▲항공기 대형화를 통한 좌석 공급 확대 ▲성수기 슬롯 운영의 탄력적 적용 ▲제주 항공 접근성 개선을 위한 제도적 지원 강화 등의 요구사항이 담겼다.특히 “현재 항공 정책이 슬롯 중심으로 운영되다 보니 실제 좌석 공급 감소 문제가 반영되지 못하고 있다”며 “이제는 단순 운항 횟수가 아니라 실질적인 좌석 공급 중심으로 정책이 전환돼야 한다”고 강조했다.강동훈 제주도관광협회장은 “슬롯 재분배 과정에서 제주 노선의 공급력이 오히려 약화되는 구조적 문제가 발생하고 있다”며 “이번 서명운동이 안정적인 제주 항공 좌석 공급 정책 마련의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.한편 협회는 공식 홈페이지를 통해 서명운동 참여 방법을 안내하고 있으며, 취합된 서명부는 정부와 국회 등에 공식 건의문과 함께 전달할 예정이다.제주 강동삼 기자