여성과학기술인 지역 혁신 인재로…부산시, 체계적 지원책 마련 착수

세줄 요약 부산시·BISTEP, 여성과학기술인 지원계획 착수

지역 정착·경력 지속 위한 연구환경 개선 논의

설명회·간담회 거쳐 연내 세부계획 수립 예정

이미지 확대 지난 20일 부산과학기술고등교육진흥원에서 열린 여성과학기술인 육성 및 지원 계획 수립을 위한 1차 실무협의체 회의 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 부산과학기술고등교육진흥원 제공

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부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)은 여성과학기술인 육성 및 지원 계획 수립을 위한 실무 협의체 1차 회의를 개최했다고 21일 밝혔다.이 회의는 첨단산업 중심의 인재 확보 경쟁이 심화하는 가운데, 여성과학기술인을 지역 혁신의 핵심 인재로 육성하는 정책 방향을 논의하기 위해 열렸다. 회의에는 여성, 과학기술인력, 지역정책 전문가, 시와 BISTEP 관계자 등이 참석했다.회의에서 참석자들은 여성과학기술인의 성장과 지역 정착을 위해 연구환경 개선과 양질의 연구·개발 일자리 확대, 정책 연계 강화, 연구자 관계망 구축이 필요하다는 의견을 제시했다. 특히 지역 내에서 연구 경력을 이어갈 수 있는 기반을 마련해야 한다는 데 공감하고 관련 정책을 추진할 필요성이 있다는 데 뜻을 모았다.시와 BISTEP은 앞으로 관련 단체 등을 대상으로 설명회, 간담회를 열고 연내에 지역 특성을 반영한 여성과학기술인 육성 및 지원 계획을 수립할 계획이다.BISTEP 관계자는 “부산은 여학생의 이공계 진입 비율이 높은 도시인 만큼 여성과학기술인이 지역에 정착해 연구와 경력을 이어갈 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 “지역 여성과학기술인에 대한 체계적인 지원 방안을 마련해 과학기술 혁신 생태계를 강화하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자