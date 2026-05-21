지자체들 뭉쳐야 산다…양자클러스터 유치위해 초광역협력

세줄 요약 충북·강원·인천, K-양자 바이오 얼라이언스 출범

지자체·대학·기업·병원 참여한 초광역 협력 모델

경기·전북도 컨소시엄 구성해 양자클러스터 경쟁

이미지 확대 충북도와 강원도, 인천시가 21일 연세대 인천 송도 캠퍼스에서 ‘K-양자 바이오 얼라이언스’ 출범식을 갖고 있다. 충북도 제공.

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국가 양자클러스터 유치를 위해 광역 지방자치단체들이 손을 잡고 있다.충북도와 강원도, 인천시는 21일 연세대 인천 송도 캠퍼스에서 ‘K-양자 바이오 얼라이언스’ 출범식을 가졌다.K-양자 바이오 얼라이언스는 지자체, 대학, 기업, 병원 등이 참여하는 초광역 협력 모델이다. 3개 시도는 양자클러스터 유치 경쟁에서 우위를 점하기 위해 일종의 연합체를 만들었다.충북도 관계자는 “3개 시도는 모두가 바이오 특화지역이라 바이오와 양자의 만남이 경쟁력이 있을 것”이라며 “유치하면 충북~강원~인천을 잇는 초광역 벨트를 구축해 국가 양자산업화의 핵심 거점이자 글로벌 기술 주권 확보의 전초기지를 마련할 계획”이라고 밝혔다.경기도와 전북도는 초광역 컨소시엄을 구성했다.경기·전북 컨소시엄은 양자 통신을 핵심축으로 양자 소재·부품 장비와 양자컴퓨팅을 연계한 산업화 전략을 강점으로 내세운다. 경기는 연구 개발과 기술 고도화를, 전북은 실증 인프라와 산업 적용 기반을 각각 담당하는 구조다.과학기술정보통신부는 양자 클러스터 공모에 참여한 지자체들을 대상으로 다음 달 서류 및 발표 평가 등을 거쳐 오는 7월에 3곳을 선정할 예정이다. 사업비는 1곳당 1000억원 정도로 예상된다.양자기술은 차세대 핵심 기술로 주목받고 있다. 양자 현상을 활용하는 양자컴퓨팅은 기존 컴퓨팅 체계로는 달성하기 어려운 연산 속도를 구현할 수 있다.신약 분야 개발에서도 양자컴퓨터를 활용해 유효성 높은 물질만 추려 효율성을 높이는 방식이 시도되고 있다.청주 남인우 기자