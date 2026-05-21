AI로 객실 최적 온도 판단…부산 도시철도 지능형 냉난방 확대

세줄 요약 AI 기반 냉방 민원 예보 시스템 확대 적용

최근 3년 민원·기상 데이터 종합 분석

호선별·시간대별 냉방 지침 기관사 제공

이미지 확대 부산 도시철도 여름철 냉방 운영 기준. 부산교통공사 제공

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부산교통공사는 도시철도 전동차 객실에서 발생하는 여름철 냉방 민원을 최소화하기 위해 대책을 시행한다.공사는 6월부터 지능형 냉방 민원 예보 시스템을 도시철도 2, 3호선에 확대 적용한다고 21일 밝혔다. AI가 최근 3년 동안 발생한 냉난방 민원 데이터, 당일 기상 정보를 종합하고 분석해 호선별·시간대별 최적 냉방 지침을 기관사에게 제공하는 방식이다. 1호선에는 지난 3월부터 이 시스템을 시범 적용하고 있다.부산 도시철도는 여름철 객실 온도를 24도 안팎으로 유지하고, 추위에 민감한 승객을 위해 1, 2호선에는 이보다 온도가 1~2도 높은 약냉방칸도 운영한다. 또 객실이 덥거나 춥다는 민원을 승객이 제기하면 기관사가 즉시 온도를 조정한다. 이런 방식은 승객이 불편함을 느낀 뒤에 조치가 이뤄지는 한계가 있었는데, 지능형 냉난방 민원 예보 시스템을 활용해 보완할 수 있을 것으로 공사는 기대하고 있다.공사는 열차 내 안내방송과 행선안내표시기, 공사 홈페이지를 통해 여름철 냉방 기준과 약냉방칸 이용 방법을 안내하고 있다. 혼잡시간에는 냉방에 대한 상반된 민원에 대해 시민 이해를 구하는 안내방송도 송출한다.부산교통공사 관계자는 “같은 공간에서도 승객마다 체감 온도가 달라 여름철 냉방 민원이 반복적으로 발생하고 있다”며 “AI 기반 냉방 운영과 충분한 시민 안내를 통해 이용객의 불편을 줄일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자