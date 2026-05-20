[포토] 제비의 보리밭 비행

1 / 5 이미지 확대 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 2026.5.20 연합뉴스

이미지 확대 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 2026.5.20 연합뉴스

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비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다.연합뉴스