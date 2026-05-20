사회 [포토] 제비의 보리밭 비행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/20/20260520800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-20 16:18 입력 2026-05-20 16:18 1/ 5 이미지 확대 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 비가 내리기 시작한 20일 제주시 내도동의 한 황금빛 청보리밭에서 제비가 먹이활동을 하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 청보리밭의 색깔은 무엇인가? 황금빛 초록빛