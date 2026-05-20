사회 [포토] 중동 평화 기원 108배 정진 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/20/20260520800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-20 13:30 입력 2026-05-20 13:30 1/ 7 이미지 확대 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 2026.5.20 연합뉴스 20일 서울 주한미대사관 인근에서 대한불교조계종 사회노동위원회 주최로 중동 평화 기원 108배 정진 “멈춰라 전쟁, 피어라 평화”가 진행되고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 중동 평화 기원 108배 정진의 주최 단체는? 조계종 사회노동위원회 연합뉴스