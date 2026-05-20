사회 [속보] 靑 “삼성전자 총파업 유보, 국가· 국민 위한 대승적 결단 감사” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/20/20260520500272 URL 복사 댓글 0 이보희 기자 수정 2026-05-20 23:11 입력 2026-05-20 22:58 이미지 확대 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영훈 고용노동부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.20. 공동취재 이미지 확대 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 2026.05.20. 공동취재 이미지 확대 김영훈 고용노동부 장관이 20일 경기 수원 고용노동부 경기고용노동청에서 삼성전자 노사간 추가 교섭을 주재하고 있다. 고용노동부 제공 [속보] 靑 “삼성전자 총파업 유보, 국가· 국민 위한 대승적 결단 감사”[속보] 김영훈 장관 “삼성전자 노사, 한발씩 양보해 해법 찾아” [속보] 김영훈 장관 “정부, 대화로 풀어야 한다는 대원칙 확고”[속보] 김영훈 장관 “어려운 여건 속 지켜보고 있던 국민들 덕분” [속보] 삼성전자 노조 “총파업 유보...잠정합의안 투표 실시” “남녀 여럿 모여 음란행위…관전도” 인천 업소 운영자, 성관계 알선 혐의 불구속 입건 이보희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 삼성전자 총파업은 실시되었나요? 실시됨 유보됨