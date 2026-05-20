‘관광산업 인재 양성’…광주관광공사-지역 6개 대학 협력체계 구축

20일 ‘광주 관광 일자리 협의체’ 업무협약 체결

관광 인재 키우고 청년 지역정착 지원 기반 강화

이미지 확대 광주관광공사와 지역 6개 대학이 청년 일자리 문제 해결과 관광산업 인재 양성을 위한 ‘광주 관광 일자리 협의체’ 업무협약을 20일 체결했다. 광주관광공사 제공

세줄 요약 광주관광공사-지역 6개 대학 협약 체결

관광 일자리 사업·박람회·상담소 연계

청년 취업과 현장형 인재 양성 추진

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광주관광공사와 조선대 등 지역 6개 대학이 청년 일자리 문제 해결과 관광산업 인재 양성을 위해 손을 맞잡았다.광주관광공사는 20일 김대중컨벤션센터에서 광주대학교, 서영대학교, 조선대학교, 조선이공대학교, 한국폴리텍대학교 광주캠퍼스, 호남대학교와 ‘광주 관광 일자리 협의체’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약에 따라 공사와 6개 대학은 관광 일자리 사업 공동 운영과 홍보에 나선다. 취업 박람회 등 채용 프로그램도 연계 운영하며, 구직 청년의 취업 역량 강화와 관광·마이스 분야 인재 양성에도 협력하기로 했다. 지역 청년이 지역 관광기업에 취업하고 정착하는 선순환 체계 구축이 핵심이다.이번 협약은 지난 4월 10일 열린 ‘광주 관광 일자리 협의체’ 1차 회의를 계기로 본격화됐다. 당시 회의에서는 지역 관광산업의 현장 중심 인재 양성 방안과 대학별 취업 지원 연계 방안이 논의됐다. 공사와 대학은 관광기업의 인력 수요와 청년 구직자의 취업 준비를 연결할 실질적 협력체계가 필요하다는 데 뜻을 모았다.공사는 이후 현장 중심 사업을 잇달아 추진했으며, 지난 6일 광주대학교 재학생을 대상으로 ‘찾아가는 관광 일자리 상담소’를 운영했다.이어 지난 12일에는 ‘광주 관광 일자리 페스타 및 인턴십 매칭데이’를 열었으며, 이날 행사에선 현장 면접과 채용 상담을 통해 지역 관광기업 25개사와 청년 30명이 인턴십 매칭에 성공했다. 참여 청년들은 사전 직무 아카데미 교육을 이수한 뒤 2개월간 지역 관광기업에서 실무 중심 인턴십을 수행한다.‘광주 관광 일자리 협의체’는 앞으로 대학별 취업 행사와 광주 관광 일자리 사업을 연계 운영하는 것은 물론 RISE 사업단 등 유관기관과의 협업도 확대할 계획이다. 이를 통해 지역 관광산업이 필요로 하는 인재를 키우고, 청년의 지역 정착을 지원하는 기반을 강화한다는 방침이다.정재영 광주관광공사 사장은 “이번 협약은 지역 대학과 관광기업, 공공기관이 청년 일자리 문제 해결에 함께 나섰다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 관광 일자리 협의체를 중심으로 지역 관광산업 현장과 청년을 연결하는 실질적인 취업 연계 체계를 구축해나가겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자