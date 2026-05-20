[속보] 삼성전자-노조 교섭 재개…노동장관이 직접 조정

이미지 확대 김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 노사 임금 협상을 위한 2차 사후조정 절차가 진행 중인 18일 정부세종청사 고용노동부에 도착해 집무실로 들어가고 있다. 연합뉴스

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고용노동부가 김영훈 고용노동부 장관이 직접 조정하는 삼성전자 노사 교섭이 오후 4시부터 경기고용노동청에서 개최될 예정이라고 20일 밝혔다.세종 김우진 기자