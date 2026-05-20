사회 [속보] 삼성전자-노조 교섭 재개…노동장관이 직접 조정 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/20/20260520500183 URL 복사 댓글 0 김우진 기자 수정 2026-05-20 15:46 입력 2026-05-20 15:33 이미지 확대 김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 노사 임금 협상을 위한 2차 사후조정 절차가 진행 중인 18일 정부세종청사 고용노동부에 도착해 집무실로 들어가고 있다. 연합뉴스 고용노동부가 김영훈 고용노동부 장관이 직접 조정하는 삼성전자 노사 교섭이 오후 4시부터 경기고용노동청에서 개최될 예정이라고 20일 밝혔다. 세종 김우진 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김영훈 장관이 직접 조정하는 교섭의 당사자는? 삼성전자 노사 LG전자 노사