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[속보] 삼성전자-노조 교섭 재개…노동장관이 직접 조정

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김우진 기자
김우진 기자
수정 2026-05-20 15:46
입력 2026-05-20 15:33
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김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 노사 임금 협상을 위한 2차 사후조정 절차가 진행 중인 18일 정부세종청사 고용노동부에 도착해 집무실로 들어가고 있다. 연합뉴스
김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 노사 임금 협상을 위한 2차 사후조정 절차가 진행 중인 18일 정부세종청사 고용노동부에 도착해 집무실로 들어가고 있다. 연합뉴스


고용노동부가 김영훈 고용노동부 장관이 직접 조정하는 삼성전자 노사 교섭이 오후 4시부터 경기고용노동청에서 개최될 예정이라고 20일 밝혔다.

세종 김우진 기자
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