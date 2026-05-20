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부산시, 공공기관 대상 ‘가명정보 활용 얼라이언스’ 구축

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신정훈 기자
수정 2026-05-20 13:06
입력 2026-05-20 13:06
세줄 요약
  • 부산시·부산테크노파크, 가명정보 얼라이언스 구축
  • 공공기관 데이터 활용 가능성 발굴과 협력 체계 마련
  • 개인정보 보호와 데이터 활용 균형 강조
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부산시청 전경. 부산시 제공
부산시청 전경. 부산시 제공


부산시와 부산테크노파크는 지역 공공기관을 대상으로 가명 정보 활용에 대한 이해를 높이고, 기관 간 협력 체계를 마련하기 위해 ‘가명 정보 활용 얼라이언스’를 구축한다고 20일 밝혔다.

시는 지방공기업, 공사·공단 등 공공데이터를 보유·관리하는 기관과 함께 가명 정보 활용 가능성을 발굴하고, 안전한 데이터 활용 기반 조성에 중점을 둘 예정이다.

가명 정보는 개인정보의 일부를 삭제하거나 대체하는 등 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리한 정보로, 데이터 기반 행정, 정책 수립, 연구, 산업 혁신 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 높다.

특히 공공기관이 보유한 데이터는 지역 문제 해결과 공공서비스 개선에 중요한 자원인 만큼, 개인정보 보호와 데이터 활용 간 균형을 고려한 가명 정보 활용 체계 마련이 필요하다.



김동현 부산시 미래기술전략국장은 “가명 정보와 합성데이터 등 안전한 데이터 활용 기술은 디지털 행정과 데이터 기반 정책 추진의 핵심 요소”라며 “지역 공공기관과 함께 신뢰 기반의 데이터 활용 생태계를 조성해 나가겠다”라고 전했다.

부산 신정훈 기자
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