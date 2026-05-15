경찰, 여성 납치 의혹 50대 체포…구속 검토

피해 여성과 지인 관계…부상 없어

이미지 확대 서울 노원구에 위치한 서울 노원경찰서 전경. 연합뉴스

세줄 요약 50대 남성, 여성 납치·감금 혐의 체포

가족 신고 뒤 25분 만에 노원역 인근 검거

피해 여성 무사, 구속영장 검토

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여성을 차량으로 납치한 혐의를 받는 남성이 경찰에 붙잡혔다.서울 노원경찰서는 지난 14일 밤 10시 10분쯤 50대 남성 A씨를 납치 및 감금 혐의로 현행범 체포했다고 15일 밝혔다.경찰은 전날 밤 9시 45분쯤 피해자 가족으로부터 “가족이 감금된 것 같다”는 신고를 접수하고 추적에 나섰다. 이후 약 25분 만에 서울 노원구 노원역 인근에서 A씨를 검거했다.체포 당시 A씨는 음주 상태나 약물 복용 상태는 아니었던 것으로 조사됐다. A씨와 피해 여성은 서로 알고 지내던 사이로 파악됐으며, 피해 여성은 다친 곳 없은 없었다.경찰은 두 사람의 관계와 구체적인 범행 동기 등을 추가로 조사한 뒤 A씨에 대한 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.김임훈 기자