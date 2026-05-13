[포토] 생명나눔상 수상한 최다헌혈견 ‘복희’

1 / 8 이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 최다헌혈견 ‘복희’가 견주와 생명나눔상을 수상하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 헌혈견 ‘트리’가 명예은퇴상을 수상하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 생명수호상을 수상한 응급헌혈견 ‘순돌’이 견주와 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 생명나눔상을 수상한 최다헌혈견 ‘복희’가 견주와 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 명예은퇴상을 수상한 헌혈견 ‘트리’가 견주와 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 생명나눔상을 수상한 최다헌혈견 ‘복희’(왼쪽부터), 생명수호상을 수상한 응급헌혈견 ‘순돌’, 명예은퇴상을 수상한 헌혈견 ‘트리’가 견주들과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 헌혈견들과 견주들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 헌혈견들과 견주들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

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13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 최다헌혈견 ‘복희’가 견주와 생명나눔상을 수상하고 있다.연합뉴스