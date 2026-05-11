지방선거 앞두고 혼란스러워진 행정 통합

세줄 요약 대구경북 통합, 조기 추진과 책임론 충돌

전주-완주 통합, 상생 강조 속 속도 조절

창원 특례시, 재분리 주장과 균형발전 대립

이미지 확대 전북 전주시와 완주군 위치도.

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6.3 지방선거를 앞두고 행정통합 문제가 재이슈화되고 있다. 여야, 그리고 단체장 후보들마다 행정통합에 대한 정치적 셈법이 달라 지역 내 혼선이 불가피할 전망이다.11일 정치권에 따르면 김부겸 대구시장 예비후보는 최근 같은 당 오중기 경북도지사 예비후보와 함께 행정통합 조기 추진 의지를 밝혔다. 대구경북 행정통합 문제는 지난 민선 8기 동안 내부 갈등이 이어지며 무산됐다. 여야는 그 책임을 서로에게 떠넘겼다. 이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보는 지난 10일 “대구시와 경북도의 행정통합이 무산된 것은 더불어민주당 때문”이라고 주장했다. 반면 민주당은 국민의힘 책임론을 들며 대구경북신공항 국가 핵심사업 격상, 첨단산업벨트 공동 추진 등을 내용으로 하는 ‘대구·경북 초광역 통합과 미래산업 대전환’ 관련 공동정책 협약을 약속했다.전북에선 전주-완주 통합 추진 여부가 관심이다. 이원택 민주당 도지사 예비후보와 조지훈 전주시장 예비후보는 통합에 대해선 공감하면서도 “일방적 추진은 안 된다”며 속도보다 상생을 앞세운다. 조 후보는 “전주-완주 통합 시 통합시장직을 완주 쪽에 양보할 용의가 있다”면서 ‘통합시 비전위원회’를 구성해 통합 로드맵을 마련하겠다는 계획을 공개했다.통합창원시는 ‘기초지자체 재분리’ 주장이 나오고 있다. 국민의힘 박완수 경남지사 후보와 강기윤 창원시장 후보는 창원특례시를 마창진 3개 시로 해체하는 방안에 대해 시민들의 의사를 묻겠다고 밝혔다. 이들은 마산·창원·진해 통합 이후 16년이 지났지만 인구 감소와 지역 불균형, 주민 서비스 문제에 현 체제가 제대로 대응하지 못하고 있다고 진단했다. 이에 민주당은 “분리가 아닌 마산·창원·진해의 균형 발전이 중요하다”고 맞섰다.지역 정치권 관계자는 “통합을 하려면 해당 지역 단체장들 간의 협의가 필요하고 주민 여론 수렴도 필요하다”면서 “숙의와 공론화에 너무 공을 들이면 통합 문제는 예상보다 장기전으로 갈 수 있다”고 말했다.설정욱 기자