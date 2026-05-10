부산 영도 바다에 기름 2700ℓ 유출하고 은폐한 60대 적발

이미지 확대 부산 영도구 대평동 소형선 부두에 지난 7일 기름 유출이 발생해 해상에 검은 기름 띠가 퍼져있다. 부산해경 제공

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부산 영도구 한 부두 해상에 기름을 유출하고도 신고하지 않고 은폐한 60대가 해경에 붙잡혔다.부산해양경찰서는 해양 관리법 위반 혐의로 유창 청소업체 대표 60대 A씨를 조사하고 있다고 10일 밝혔다.A씨는 지난 7일 낮 12시 16분쯤 영도구 대평동 소형선 부두에서 유창 청소선(23t)으로 화물유를 이송하던 중 실수로 기름을 바다에 유출했지만, 즉시 신고하지 않고 은폐한 혐의를 받는다.당시 부두 내 해상에 검은 유막이 넓게 퍼졌으며, 신고를 받고 출동한 해경은 오일펜스를 쳐 기름 확산을 막고 유흡착제를 이용해 해상에 퍼진 기름을 제거했다.해경이 유출된 기름이 약 2700ℓ인 것으로 보고 있다.해경은 시료 채취와 유지문 감정을 진행한 결과 유출된 기름과 유창 청소선 화물 탱크에 든 기름이 같은 성분 특성을 가진 것으로 확인했다. 이에 A씨도 기름을 유출한 사실을 인정했다.해경 관계자는 “과학적 분석과 주변 CCTV 조사 등을 통해 해양오염 행위를 적발했다. 앞으로도 해양환경 보호에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자