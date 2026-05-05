방어축제하는 모슬포항 등 3곳에 공중화장실… 무장애 생활환경 예비인증

사업비 10억원 투입… 어업인·관광객 불편 해소

이미지 확대 방어축제를 하는 모슬포항에 공중화장실이 생겨 축제때 관광객들의 불편을 해소할 전망이다. 사진은 지난해 방어축제 전경. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 도두항·모슬포항·위미항 화장실 3동 신축

어업인·관광객 불편 해소와 위생 개선 기대

무장애 예비인증으로 교통약자 편의 강화

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제주도내 주요 국가어항에 공중화장실이 들어서면서 어업인과 관광객들의 불편이 크게 줄어들 전망이다.제주도는 도두항·모슬포항·위미항 등 3개 국가어항에 공중화장실 3동을 신축한다고 5일 밝혔다. 총사업비는 10억원 규모다.도는 지난해 실시설계와 공공건축 협의 등 인허가 절차를 마무리한 뒤, 올해 3월 착공에 들어갔다. 오는 11월 말 준공을 목표로 공사를 진행 중이다.그동안 도내 국가어항에는 공중화장실이 없어 어업인과 이용객들이 인근 수협이나 상가 화장실을 이용해야 하는 불편이 지속돼 왔다. 어항과 떨어진 민간시설까지 이동해야 하는 번거로움도 적지 않았다.특히 모슬포항의 경우 방어 축제 기간마다 임시화장실에 의존해 왔던 만큼, 상설 공중화장실이 설치되면 방문객들의 위생·편의 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다.이번에 신축되는 화장실은 모두 ‘무장애 생활환경(Barrier Free)’ 예비인증을 획득했다. 휠체어 이용자와 유아차 동반 가족, 고령자 등 교통약자도 제약 없이 이용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.김종수 도 해양수산국장은 “국가어항 내 공중화장실 설치로 이용객들이 보다 안전하고 쾌적하게 시설을 이용할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 어항 이용객 중심의 편의시설 확충을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자