“꼭 들러보세요” 필리핀 보홀에 이런 곳이? 깜짝…‘독도 카페’ 정체

세줄 요약 보홀 알로바 비치 인근 독도 카페 운영 부부 선정

서경덕 교수 현장 방문, 독도 그림·명패 기증

해외 독도 홍보 활동 영상으로 소개 예정

이미지 확대 필리핀 보홀에 위치한 ‘독도 카페’ 외관 및 거리 간판. 서경덕 교수 SNS 캡처

이미지 확대 왼쪽부터 서경덕 교수, 한국화 작가 서준범씨, 엄상현·박진화 부부, 조종철 독도사랑운동본부 국장. 서경덕 교수 SNS 캡처

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필리핀 대표 휴양지 보홀의 알로바 비치 인근에서 ‘독도 카페’를 운영하는 한인 부부가 해외 독도 영웅 3호 주인공으로 선정됐다.서경덕 성신여대 교수는 지난 30일 소셜미디어(SNS)를 통해 “해양수산부 인가 사단법인 독도사랑운동본부와 공동 기획한 ‘고! 독도 히어로’ 프로젝트의 일환으로 독도 카페에 다녀왔다”고 밝혔다.해당 프로젝트는 해외에서 독도를 널리 알리고 있는 단체와 개인을 찾아가 숨은 영웅들의 이야기를 영상으로 소개하는 캠페인이다.1호 주인공은 미국 미네소타대 독도 동아리 ‘키드’(KID) 학생들이고, 2호 주인공은 지난 19년 동안 독도 영어 사이트를 운영해 온 캐나다인 스티븐 바버씨다.3호 주인공은 독도 카페를 4년 동안 운영하는 엄상현·박진화씨 부부로 알려졌다.서 교수는 한국화 작가 서준범씨와 동행해 카페 내 대형 독도 그림을 그리고, 독도 히어로 명패와 자료 등을 기증했다.이어 이들 부부가 독도 카페를 연 계기, 독도 카페를 운영하면서 힘들었던 점과 보람된 점 등을 인터뷰 영상으로 소개할 예정이다.서 교수는 “해외 곳곳에서 우리 독도를 세계인들에게 널리 알리고 있는 숨은 영웅들의 역할은 매우 중요하다”며 “필리핀 보홀에 간다면 꼭 한번 들르길 바란다”고 전했다.하승연 기자