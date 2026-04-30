서영천 하이패스IC 30일 개통…경부고속도로 접근성 향상

세줄 요약
- 서영천 하이패스IC 30일 오후 2시 개통
- 경부고속도로 직접 연결로 접근성 향상
- 금호오계공단 차량 4㎞·15분 절감 기대
경부고속도로와 연결되는 서영천 하이패스 나들목(IC)이 오는 30일 오후 2시부터 개통된다.
30일 한국도로공사 대구경북본부에 따르면 서영천 하이패스 나들목 개통으로 인접 지역의 고속도로 접근성 향상과 교통량 분산 등의 효과가 기대된다.
특히 금호오계공단을 지나는 차량은 이 나들목을 이용하면 기존보다 통행거리 4㎞, 통행시간 15분을 줄일 수 있다.
서영천 하이패스 IC는 경부고속도로에 직접 연결되는 하이패스 전용 나들목으로, 사업비 총 380억원(한국도로공사 123억원·영천시 257억원)이 투입됐다.
도로공사와 영천시는 2019년 9월 서영천 하이패스 나들목 설치를 위한 실시협약을 체결하고 사업을 추진해왔다.
유호식 한국로도공사 대구경북본부장은 “앞으로도 하이패스 전용 나들목을 늘려 주민들이 편리하게 고속도로를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
영천 김상화 기자
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