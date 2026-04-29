이세돌-허사비스 ‘알파고 대국 이후 10년만 재회’

이미지 확대 데미스 허사비스(왼쪽) 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 이세돌 사범이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 ‘구글 포 코리아 2026’에서 바둑판에 서명을 한 뒤 악수하고 있다. 2026.4.29 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

데미스 허사비스(왼쪽) 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 이세돌 사범이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 ‘구글 포 코리아 2026’에서 바둑판에 서명을 한 뒤 악수하고 있다.이지훈 기자