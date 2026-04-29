사회 이세돌-허사비스 ‘알파고 대국 이후 10년만 재회’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/29/20260429500134 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-29 13:38 입력 2026-04-29 13:38 이미지 확대 데미스 허사비스(왼쪽) 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 이세돌 사범이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 ‘구글 포 코리아 2026’에서 바둑판에 서명을 한 뒤 악수하고 있다. 2026.4.29 이지훈 기자 데미스 허사비스(왼쪽) 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 이세돌 사범이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 ‘구글 포 코리아 2026’에서 바둑판에 서명을 한 뒤 악수하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 ‘구글 포 코리아 2026’ 행사가 열린 장소는? 서울 중구 웨스틴 조선호텔 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨털