2026 태안국제원예치유박람회 현장투어

이미지 확대 김태흠 충남도지사, 가세로 태안군수, 김선규 호반그룹 회장이 25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회에서 주요전시관 및 야외정원 현장투어를 하고 있다. 2026.4.25 태안 도준석 전문기자

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김태흠 충남도지사, 가세로 태안군수, 김선규 호반그룹 회장이 25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회에서 주요전시관 및 야외정원 현장투어를 하고 있다.태안 도준석 전문기자