사회 2026 태안국제원예치유박람회 현장투어 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/25/20260425500050 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-25 21:27 입력 2026-04-25 21:16 이미지 확대 김태흠 충남도지사, 가세로 태안군수, 김선규 호반그룹 회장이 25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회에서 주요전시관 및 야외정원 현장투어를 하고 있다. 2026.4.25 태안 도준석 전문기자 김태흠 충남도지사, 가세로 태안군수, 김선규 호반그룹 회장이 25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회에서 주요전시관 및 야외정원 현장투어를 하고 있다. 태안 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지