[포토] ‘꽃 터널’ 산책

1 / 7 이미지 확대 24일 경기도 고양시 일산호수공원에서 열린 ‘제18회 고양국제꽃박람회’를 찾은 관람객들이 꽃구경을 하고 있다.

이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제로 오는 5월 10일까지 17일간 일산호수공원에서 열린다. 2026.4.24.

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이미지 확대 24일 경기도 고양시 일산호수공원에서 열린 ‘제18회 고양국제꽃박람회’를 찾은 관람객들이 꽃구경을 하고 있다.

이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제로 오는 5월 10일까지 17일간 일산호수공원에서 열린다. 2026.4.24.

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이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제로 오는 5월 10일까지 17일간 일산호수공원에서 열린다. 2026.4.24.

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이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제로 오는 5월 10일까지 17일간 일산호수공원에서 열린다. 2026.4.24.

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이미지 확대 24일 경기도 고양시 일산호수공원에서 열린 ‘제18회 고양국제꽃박람회’를 찾은 관람객들이 꽃구경을 하고 있다.

이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제로 오는 5월 10일까지 17일간 일산호수공원에서 열린다. 2026.4.24.

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이미지 확대 24일 경기도 고양시 일산호수공원에서 열린 ‘제18회 고양국제꽃박람회’를 찾은 관람객들이 꽃구경을 하고 있다.

이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제로 오는 5월 10일까지 17일간 일산호수공원에서 열린다. 2026.4.24.

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이미지 확대 24일 경기도 고양시 일산호수공원에서 열린 ‘제18회 고양국제꽃박람회’를 찾은 관람객들이 수상꽃자전거를 타고 있다.

이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제로 오는 5월 10일까지 17일간 일산호수공원에서 열린다. 2026.4.24.

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토요일인 25일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 26도 안팎까지 오르며 초여름처럼 따뜻하겠고, 일교차가 크게 벌어지겠다. 서울을 포함한 중부내륙과 강원, 경북 북부는 대기가 매우 건조해 화재 위험도 이어지겠다.24일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 19~26도로 평년(최저 5~11도, 최고 18~22도)과 비슷하거나 낮에는 더 높은 수준을 보이겠다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 20도 안팎까지 벌어질 전망이다.주요 도시별 예상 아침 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 9도 ▲춘천 7도 ▲강릉 10도 ▲대전 7도 ▲대구 7도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲부산 11도 ▲제주 11도다.낮 최고기온은 ▲서울 25도 ▲인천 22도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲대전 26도 ▲대구 25도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲부산 21도 ▲제주 20도로 예상된다.하늘은 전국이 대체로 맑겠고, 중국 산둥반도 부근에서 동해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받으며 안정된 날씨가 이어지겠다.건조특보가 발효된 서울을 포함한 일부 중부내륙과 강원도, 경북 북부는 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 상태가 이어지겠다. 바람도 다소 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 산불 등 화재 예방에 주의가 필요하다. 건조특보는 중부지방과 남부 내륙을 중심으로 확대될 가능성도 있다.제주를 중심으로는 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎으로 강하게 불겠고 시설물 관리에 유의해야 한다.미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 일부 중서부 지역은 오전과 밤에 농도가 다소 높아질 수 있으나 전반적으로 대기질은 무난한 수준을 유지하겠다.온라인뉴스부