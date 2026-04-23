한글 문화도시 세종, 이해하기 쉬운 ‘공공언어’ 사용 확산

지난해 공문서 평가와 국어책임관 평가 최우수

이미지 확대 세종시청 전경. 서울신문 DB

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한글 문화도시 세종시가 시민이 이해하기 쉬운 ‘공공언어’를 사용하는 도시로 인정됐다.23일 세종시에 따르면 문화체육관광부가 전국 17개 광역자치단체를 대상으로 실시한 2025년 공공기관 공문서 평가와 2025년 국어책임관 업무 평가에서 각각 최우수 기관에 선정됐다. 공공기관의 올바른 한글·국어 사용 장려와 국민이 한글 진흥 정책에 친숙해질 수 있도록 하기 위한 노력을 평가한다는 취지다.문체부와 국립국어원이 지난해 3∼11월 광역지자체가 생산한 보도자료에 대해 용이성·정확성 등을 평가한 결과 세종시가 17개 시도 중 1위를 차지했다.세종은 지난해 신설한 한글문화도시과장을 국어책임관으로 지정하고 한글문화정책팀·한글문화진흥팀·한글문화기반팀을 통해 한글문화 진흥과 국어 발전·보전을 위한 정책을 추진하고 있다.2025년 국내 첫 한글 문화도시로 지정된 후 지역 대표 축제인 ‘세종축제’의 이름을 ‘세종 한글 축제’로 변경하고 ‘바르고 고운 우리말 글귀 사용 운동’을 통해 일상 속 문화로 전환하는 발판을 마련했다. 시는 2027년까지 200억원을 투입해 도시 전체에 한글 정체성을 입히는 다양한 한글 진흥사업을 추진하고 있다.세종 박승기 기자