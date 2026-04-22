광명 옥길동 농장서 사슴 5마리 탈출…“수색 중”

이미지 확대 전남 순천의 한 아파트단지에 출몰한 사슴떼.(기사와 무관) 뉴스1

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경기 광명시의 한 사슴농장에서 사슴 5마리가 탈출해 관계 당국이 수색에 나섰다.22일 소방 당국에 따르면 이날 낮 12시 32분쯤 광명 옥길동의 한 사슴농장 농장주 A씨로부터 “사슴이 탈출했다”는 신고가 접수됐다.현장에 출동한 소방 당국이 인근 CCTV를 확인한 결과 성체 3마리, 새끼 2마리 등 5마리가 탈출한 사실이 확인됐다.광명시는 이날 오후 2시 33분 재난문자로 관련 내용을 알리며 “주민께서는 안전에 유의하시고 사슴 발견시 119 또는 시청으로 신고 바란다”고 당부했다.이 농장에서는 탈출한 개체를 포함해 30여마리의 사슴을 키우고 있는 것으로 파악됐다.광명시 관계자는 “시청 관계자들이 현장에서 사슴을 찾기 위한 수색 작업을 벌이고 있다”고 말했다.강남주 기자