수령 300년 한라산 자생목련, 고귀한 자태 드러내다

한라산 해발 1000~1100m 계곡 일대 자생

가슴높이 둘레 약 3.1m, 높이 15m에 달해

이미지 확대 제주 한라산 계곡에 자생하는 수령 300년 추정 목련이 꽃을 피웠다. 산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소 제공

이미지 확대 수령 300년 추정 한라산 자생목련의 모습.

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제주 한라산 계곡에 자생하는 수령 300년 추정 목련이 꽃을 피웠다.산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소는 한라산 해발 1000~1100m 계곡 일대에 자생하는 최고령 목련이 4월 중순 개화를 시작했다고 22일 밝혔다.해당 지역은 목련이 자연 군락을 이루는 대표 자생지로, 현재 천연보호구역으로 지정돼 관리되고 있다.이곳에서 확인된 최고령 개체는 가슴높이 둘레 약 3.1m, 높이 15m에 달하며 수령은 약 300년으로 추정된다. 학계에서는 이 나무를 국내 산림생태 연구와 보전 측면에서 가치가 큰 산림유산으로 평가하고 있다.자생 목련은 일반적으로 조경용으로 널리 심는 백목련과 달리 꽃 아래쪽에 연한 분홍빛 선이 나타나고, 작은 잎이 1~2장 달리는 특징이 있다. 국내에서는 한라산 일대에 드물게 분포하는 것으로 알려져 있으며, 자연 상태에서 번식이 쉽지 않아 종 보존을 위한 적극적인 관리가 필요한 상황이다.이에 연구소는 자생지에서 확보한 종자를 바탕으로 증식 및 재배 기술을 개발하고, 후계목을 육성하는 데 힘을 쏟고 있다. 현재 증식된 개체들은 연구소에서 생육 중이며, 향후 복원과 종 보전을 위한 핵심 자원으로 활용될 예정이다.연구소 관계자는 “제주에만 자생하는 목련은 보전 가치가 매우 높은 식물자원”이라며 “체계적인 후계목 육성과 기술 고도화를 통해 안정적인 보전 기반을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자