황사로 흐려진 하늘

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-04-22 11:58
입력 2026-04-22 11:58
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황사 영향으로 미세먼지가 ‘나쁨’ 상태를 보인 22일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산이 뿌옇다. 2026.4.22 홍윤기 기자
황사 영향으로 미세먼지가 ‘나쁨’ 상태를 보인 22일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산이 뿌옇다. 2026.4.22 홍윤기 기자


황사 영향으로 미세먼지가 ‘나쁨’ 상태를 보인 22일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산이 뿌옇다.

홍윤기 기자
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