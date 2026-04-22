사회 황사로 흐려진 하늘 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/22/20260422500134 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-04-22 11:58 입력 2026-04-22 11:58 이미지 확대 황사 영향으로 미세먼지가 ‘나쁨’ 상태를 보인 22일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산이 뿌옇다. 2026.4.22 홍윤기 기자 황사 영향으로 미세먼지가 ‘나쁨’ 상태를 보인 22일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산이 뿌옇다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 22일 오전 미세먼지가 나쁜 상태의 원인은? 황사 자동차 배기가스