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민주노총, BGF리테일 규탄 긴급 기자회견

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-04-21 16:07
입력 2026-04-21 16:07
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민주노총 노조원들이 21일 서울 강남구 CU BGF리테일 본사 앞에서 살인기업 CU BGF리테일 규탄 긴급 기자회견을 갖고 있다. 2026.4.21 도준석 전문기자
민주노총 노조원들이 21일 서울 강남구 CU BGF리테일 본사 앞에서 살인기업 CU BGF리테일 규탄 긴급 기자회견을 갖고 있다. 2026.4.21 도준석 전문기자


민주노총 노조원들이 21일 서울 강남구 CU BGF리테일 본사 앞에서 살인기업 CU BGF리테일 규탄 긴급 기자회견을 갖고 있다.

도준석 전문기자
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