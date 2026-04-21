사회 민주노총, BGF리테일 규탄 긴급 기자회견 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/21/20260421500173 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-21 16:07 입력 2026-04-21 16:07 이미지 확대 민주노총 노조원들이 21일 서울 강남구 CU BGF리테일 본사 앞에서 살인기업 CU BGF리테일 규탄 긴급 기자회견을 갖고 있다. 2026.4.21 도준석 전문기자 민주노총 노조원들이 21일 서울 강남구 CU BGF리테일 본사 앞에서 살인기업 CU BGF리테일 규탄 긴급 기자회견을 갖고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 민주노총이 CU BGF리테일을 어떻게 규탄했는가? 살인기업 착취기업