‘이주노동자 에어건 상해’ 업주, 피의자 신분 경찰 출석

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이주노동자에게 에어건(공기 분사기)을 쏴 중상을 입힌 의혹을 받는 사업주가 경찰에 출석했다.경기남부경찰청 광역수사대는 특수상해 혐의로 입건한 경기도 화성시 소재 도금업체 대표 60대 A씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 21일 밝혔다.A씨는 이날 오전 수사전담팀인 광역수사4계 사무실이 있는 시흥경찰서에 변호인과 함께 출석했다.그는 지난 2월 20일 자신의 업체에서 작업대에 몸을 숙인 채 일하던 태국 국적 40대 B씨의 항문 부위에 에어건을 밀착한 뒤 고압의 공기를 쏴 부상을 입힌 혐의를 받는다. B씨는 복부가 부풀어 오르며 장기 손상 및 호흡 곤란 증세를 보여 병원에서 수술을 받았다.경찰은 애초 A씨를 상해 혐의로 입건했으나 산업용 에어건을 ‘위험한 물건’으로 판단해 특수상해로 혐의를 변경했다.A씨는 또 B씨와 그의 동료인 또 다른 태국 국적 노동자를 폭행한 혐의도 받는다.경찰은 그를 상대로 이같은 혐의에 대해 조사를 이어가고 있다.안승순 기자