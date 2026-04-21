‘1조 투자하면 1천억 혜택’ 전북도, 공격적 투자 유치 나선다

이미지 확대 전북특별자치도청사.

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전북도가 기업 유치 인센티브 제도 전반을 재정비하면서 초대규모 투자 유치를 본격화하고 있다.세제 감면·특구 제도 확대·투자 인프라 강화는 물론 전국 최고 수준의 보조금 지원으로 전북을 기업투자의 최우선 선택지로 만들겠다는 계획이다.도는 초대규모 앵커기업 유치를 위해 투자보조금 지원 한도를 상향하는 내용의 조례 개정을 추진하고 있다고 21일 밝혔다.현대차그룹의 새만금 9조원 투자협약 등 1조원 이상 초대규모 투자가 현실화하는 상황에 맞춰, 기존 최대 300억원 수준의 지원 한도를 1000억원으로 대폭 상향하는 게 주요 골자다.앵커기업 유치는 협력사 동반 유치·지역 공급망 형성·대규모 고용 창출로 이어지는 파급효과가 크다.특히 1조원 이상 투자기업 1개 사의 유치는 수십 개 중소기업 유치에 맞먹는 경제적 효과를 낼 수 있는 만큼, 이에 걸맞은 인센티브 체계를 갖추겠다는 게 전북도의 전략이다.이에 따라 도는 투자금액 1조원 이상 또는 상시 고용 1000명 이상인 기업을 대상으로 조례 개정 이전 투자협약 체결 기업도 상향된 한도를 적용받을 수 있도록 부칙 규정을 함께 마련했다.전국 최고 수준의 1000억원 지원을 담은 조례는 4월 22일 본회의 의결을 거쳐 5월 중 시행될 예정이다.도 관계자는 “보조금 지원 한도 상향, 새만금 투자진흥지구 확대, 임대용지 확보 등 기업이 실질적으로 체감할 수 있는 인센티브 패키지를 갖추는 데 주력하고 있다”며 “재정·세제·입지 전 분야의 인센티브를 한층 정비해 전북이 기업투자의 최우선 선택지가 될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.설정욱 기자