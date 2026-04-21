밤 사이 황사 유입…전북지역 미세먼지 주의보 확대

이미지 확대 미세먼지로 가득한 도심. 뉴시스

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전날(20일) 밤부터 국외에서 유입된 황사의 영향으로 전북지역 미세먼지(PM-10) 농도가 크게 상승했다.전북도는 전 권역에 순차적으로 미세먼지 주의보를 발령했다고 21일 밝혔다.미세먼지 주의보는 시간당 권역별 평균 농도 150μg/m3 이상 2시간 지속되면 발령된다.전북에선 지난 20일 오후 8시 기준 서부권역(군산·정읍·김제·고창·부안)에 미세먼지(PM-10) 주의보가 발령된 데 이어, 오후 9시에는 중부권역(전주·익산·완주)으로 주의보가 확대됐다.동부권역(남원·진안·무주·장수·임실·순창)은 21일 오전 12시를 기해 미세먼지(PM-10) 주의보가 발령되었으나, 오전 6시 기준으로 농도가 96μg/m3으로 감소해 해제됐다.도는 이번 주의보가 18일부터 고비사막과 내몽골고원에서 발생한 황사가 북서풍을 따라 국내로 유입되면서 발령된 것으로 분석했다.또 전북지역이 황사 영향권 내에 있어 기류 변화에 따라 농도가 다시 높아질 가능성이 있는 만큼 지속적인 관심과 주의를 당부했다.전경식 도 보건환경연구원장은 “초미세먼지 및 미세먼지 농도가 높은 시기에는 어린이·노약자·호흡기 및 심혈관 질환자 등 민감계층뿐 아니라 일반 도민들도 외출을 자제하는 것이 바람직하다”며 “불가피하게 야외활동을 할 경우 보건용 마스크와 보호안경을 착용하고, 차량 운행도 최소화해달라”고 당부했다.설정욱 기자